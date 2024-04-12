Övgün Ahmet Ercan: Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok Ercan, üç büyük şehirle ilgili deprem öngörüsünü paylaştı. "Bir kere geldik bu dünyaya" diyen Ercan, "Yaşamın keyfini çıkar" ifadesini kullandı.

ensonhaber.com

Deprem Uzmanı Profesör Övgün Ahmet Ercan, büyük şehirlerin uzun bir süre deprem riski taşımadığını söyledi.

Ercan, birçok deprem uzmanının uyarılarının aksine farklı görüşler ortaya koymasıyla dikkat çekti.

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentin deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarıları yapılıyor. Gerekli önlemlerin bir an önce alınmasının hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Deprem uzmanından sıradışı çıkış

Ercan ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok." ifadesini kullandı.

"Yaşamın keyfini çıkar"

"Bir kere geldik bu dünyaya." diyen Ercan, söz konusu şehirlerdeki vatandaşlara yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

Yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine.



Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi.

Ercan'ın deprem uyarıları

Övgün Ahmet Ercan, daha önceki bir açıklamasında, Bingöl-Karlıova’nın içinde bulunduğu yeni bölgeler hakkında uyarılarını yinelemişti.

Söz konusu isim ayrıca, Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni ve Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni hakkında da dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.