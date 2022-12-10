Övgün Ahmet Ercan: İstanbul depremi için 150 yıl beklemek gerek

Jeofizikçi Ercan, "Marmara artık çok yorgun" dedi. Ercan, Celal Şengör'ün aksine, bir sonraki yıkıcı deprem için yıllar geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz ay, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Deprem uzmanlarından peş peşe değerlendirmeler yapılırken, o yorumlardan biri Jeolog Celal Şengör'e aitti.

Şengör: İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum

Şengör, "Bu deprem müthiş kötü bir haberdir. İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir." dedi.

Bu açıklama sonrası bir öngörü de Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Ercan'dan yanıt: En az 46 yıl, 75, belki 150 yıl beklemek gerek

Şengör'ün aksine ifadeler kullanan Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara, 1999'da 132 atom bombası gücünde M7,5'luk çok büyük olan depremini yaptı. Artık çok yorgun." dedi.

Bir sonraki yıkıcı deprem için üzerinden yıllar geçecek bir sürece işaret eden Ercan, şöyle devam etti:

"Toparlanıp, bir daha yıkıcı deprem yapabilmesi için en az 46 yıl, 75, belki 150 yıl beklemek gerek. Jeoloji yetmez. Fizik, Jeofizik, Mekanik bilgisi de gerekli."

Celal Şengör'ün Düzce depremi sonrası yaptığı değerlendirme

Celal Şengör, söz konusu açıklamasında, Düzce depreminin Kuzey Anadolu Fayı'nın hareketinin tüm jeologlar tarafından tam olarak anlaşılamadığının göstergesi olduğunu savunmuştu.

Şengör, "22 yıl içinde Düzce’de ikinci bir deprem bu. Oysa herkes Düzce’nin gerilimini boşalttığını ve uzunca bir süre ciddi bir deprem olmayacağını düşünüyordu. Öyle olmadığını gördük.

"İstanbul depremi bayağı yakınlaştı"



Bunun anlamı şu. İstanbul depremi bayağı yakınlaştı. Stres birikimi had safhaya yaklaştı. Bolu Dağı’na doğru da bir deprem bekleyebiliriz. Ama orada 1944 yılında bir deprem oldu.

Stres var ama çok büyük bir depreme yol açacak kadar değil. Asıl stres birikimi Batı’ya doğru oldu. Yani Adapazarı, Gölcük ve İstanbul." diye konuşmuştu.