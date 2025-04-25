Haber Merkezi

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin yankıları sürüyor.

Vatandaşlara panik yaşatan deprem sonrası birçok uzman isim, canlı yayınlara katılarak bilgilendirme yapıyor.

Bu isimlerden birisi de Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan....

Ercan, katıldığı canlı yayında Marmara'nın istese bile büyük bir deprem üretemeyeceğini söyledi ve "Şu anda Marmara istese de büyük bir deprem yapamaz. Çünkü Marmara toplu bir işleyiş gösteriyor.

1999 Gölcük depreminde 132 atom bombası gücünde Marmara bir gerginlik boşalttı. Şimdi kese boş. Tekrar Marmara'nın gerginlik biriktirmesi için 26 yıl yetmez. Çünkü gerginlik belli bir oranda doğudan batıya doğru şu şekilde kaktırıyor bu bölgeyi." dedi.

"KUZEY MARMARA DEPREMİ DİYE ADLANDIRIN"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Halk TV'de katıldığı canlı yayında konuştu. Ercan'ın değerlendirmesinden öne çıkan başlıklar şöyle:

6.2'lik deprem beklenmekte olan Kuzey Marmara Depremi ki buna İstanbul depremi dememek gerekiyor. Çünkü sosyal etkisi var bunun. Ekonomi ve turizmi etkiliyor. Özellikle basın görevlilerinden bunu Kuzey Marmara depremi diye adlandırmasını istiyorum.

"İSTANBUL İÇİNDE BİR DEPREM OLMAYACAK"

Doğrusu olan bu zaten. Çünkü İstanbul içinde bir deprem olmayacak. İstanbul'un 25-30 kilometre uzaklığında bir deprem olacak. Bu deprem, hem İstanbul'u hem de Yalova'yı, Bursa'yı ve Balıkesir'i etkileyecek.



Marmara'yı bütün olarak alırsak son 2 bin yılda yaşanan depremlerin yüzde 71'i 6 ile 6.5 büyüklükte. Yüzde 71 çok yüksek bir oran ve dün bunlardan bir tanesi oldu. Bu depremler yani 6 ile 6.5 arasında depremler her 30 40 yılda bir oluyor.



Bundan daha küçük olanlar daha sık oluyor. Dolayısıyla bizim beklediğimiz Kuzey Marmara depremi olmadan önce bu tür depremlerin olması bilimsel açıdan son derece yararlı.

"MARMARA'DA İKİ TANE DEPREM BEKLİYORUM"

Şöyle ki, ben Marmara'da iki tane deprem bekliyorum. Tek deprem bekliyorum desem durum biraz kötü. Çünkü beklediğim deprem büyüklüğü 7.3 olur. Ama bunu ikiye paylaştıracak. Bunun sürekli olması gerekiyor.



Biz buna İstanbul kolu diyoruz. Bu İstanbul kolunun depremi tam Küçükçekmece'nin karşısında patlayacak. Bir taraftan Kınalı'ya doğru kıracak, bir taraftan da Büyükçekmece'nin batısına kadar kıracak. Bu depremin beklenen büyüklüğü 6.4 ile 6.7.

"7 İLE 7.4 ARASINDA BİR DEPREM BEKLİYORUM"