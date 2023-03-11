Oy kullanacak depremzedelerin adres beyanı için son başvuru tarihi belli oldu: 17 Mart Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına afetzedelere bir duyuruda bulundu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün kesinleşen seçim tarihi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda siyaset arenasında hareketlilik başlarken, Türkiye'nin bir gündemi de deprem.

Felaketin ardından 1 ay geride kalırken, bölgedeki enkaz izleri silinmeye çalışılıyor.

Ülkenin güneyinin büyük bir bölümünü vuran deprem, binlerce depremzedeyi evinden etmesiyle, vatandaşların ikametleri değişti.



Kimileri şehirleri terk ederek yurdun başka bölümlerinde yaşamaya başlarken, memleketlerinde kalan vatandaşlar da çadır veya konteyner kentlerde barınmaya başladı.

Depremzedelerin adres beyanı yapmaları önemli

Bir yandan da depremzedelerin, 14 Mayıs'taki seçimde nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.

Konuya ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, afetten etkilenen vatandaşlara adres beyanı yapmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Son gün 17 Mart

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: