Oy kullanacak depremzedelerin adres beyanı için son başvuru tarihi belli oldu: 17 Mart

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün kesinleşen seçim tarihi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda siyaset arenasında hareketlilik başlarken, Türkiye'nin bir gündemi de deprem.
Felaketin ardından 1 ay geride kalırken, bölgedeki enkaz izleri silinmeye çalışılıyor.
Ülkenin güneyinin büyük bir bölümünü vuran deprem, binlerce depremzedeyi evinden etmesiyle, vatandaşların ikametleri değişti.
Kimileri şehirleri terk ederek yurdun başka bölümlerinde yaşamaya başlarken, memleketlerinde kalan vatandaşlar da çadır veya konteyner kentlerde barınmaya başladı.
Depremzedelerin adres beyanı yapmaları önemli
Bir yandan da depremzedelerin, 14 Mayıs'taki seçimde nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.
Konuya ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, afetten etkilenen vatandaşlara adres beyanı yapmaları yönünde uyarılar yapıldı.
Son gün 17 Mart
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
14 Mayıs Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız;
Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler de dahil), aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir. 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır.