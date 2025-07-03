OYAK'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kritik bir rol üstlenen ve kamuoyunda "kahraman komutan" olarak bilinen Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'ya yeni görev..

Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

RESMİ ATAMASI YAPILDI

OYAK tarafından yapılan duyuruda, emekli Korgeneral Zekai Aksakallı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sosyal ve ekonomik haklarını desteklemek amacıyla 1961 yılında kurulan OYAK’ın yeni dönemde Aksakallı’nın liderliğinde faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.

DARBECİLERE DİRENİŞİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

1959 Erzurum doğumlu olan Zekai Aksakallı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında "Özel Kuvvetler Komutanı" olarak darbecilere karşı gösterdiği dirayetli tutumla öne çıkmıştı.

Aksakallı, darbe girişiminin seyrini değiştiren en önemli isimlerden biri olarak hafızalara kazınmıştı.