Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da gerilim AK Parti'nin başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı ancak bazı il ve ilçelerde itirazlar sürüyor.

İtirazların sürdüğü yerlerden birisi de İstanbul Gaziosmanpaşa...

Gaziosmanpaşa'da seçim sonuçlarına AK Parti'den gelen itiraz üzerine sayım, bugün yeniden başladı.

Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar, oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.

Sayım sırasında kavga çıktı

Gaziosmanpaşa'da oy sayımını engellemek isteyen bazı CHP'lilerin, AK Partililere saldırdığı görüldü.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir diğer görüntüde ise oy sayımı sırasında CHP'li Engin Altay'ın da orada olduğu ve oy sayımı yapanlarla diyaloğa girdiği görüldü.

"Zorluk çekiyoruz"

Sayımın gerçekleştiği salonda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Gaziosmanpaşa'da ilçe seçim kurulunun ve itiraz üzerine verilen il seçim kurulu kararının saat 10.00 da uygulanmasına karar verilmiş olup, saat 11.15 olmasına rağmen CHP'li partililer hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalışmaktadırlar.

Oysa yapılan iş sadece mahkeme kararının uygulanma işidir. CHP'liler neden mahkeme kararını uygulatmak istemiyor anlamakta zorluk çekiyoruz." dedi.