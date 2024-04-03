Oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama değişmedi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde CHP'nin belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazının ardından yeniden yapılan sayımda sonuç değişmedi.

AA

Seçimlerin ardından itiraz süreçleri devam ediyor...

CHP'nin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 20 bin 572 seçmenin oy kullandığı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ali Kamil Soyuak'ın seçimi kazandığı ilçede 20 sandık için oyların tekrar sayılmasına karar verdi.

Oylarda çok değişiklik yaşanmadı

Sayım sonucunda AK Partili Ali Kamil Soyuak'ın 7 bin 908 olan oyu 7 bin 915'e, CHP'li Münir Mustafa Özacar'ın oyu ise 7 bin 528'den 7 bin 531'e yükseldi.

İyi Partili Koray Akkuş'un oyu, 3 bin 593'ten 3 bin 592'ye düştü.

Sıralama değişmedi

Böylece, 20 sandıkta oyların sayımı sonucunda sıralama değişmedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)