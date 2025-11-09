Oytun Erbaş ve Sevda Türküsev gündemin nabzını tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber, gündeme dair özel yayınlarına bir yenisini ekledi.

Prof. Dr. Oytun Erbaş ile Sevda Türküsev, Ensonhaber'in Youtube kanalında bir araya geldi.

Programda toplumsal değişimden alkol tüketimine, serbest cinsel yaşamdan HIV tehlikesine kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ALKOL TÜKETİMİ KORKUNÇ BOYUTTA"

Sağlık ve bilim alanındaki yorumlarıyla bilinen Prof. Dr. Oytun Erbaş, özellikle gençler arasında hızla yayılan alkol tüketimine dikkat çekerek, bunun ciddi sağlık ve toplumsal sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Erbaş, “Cadılar Bayramı kutlamalarında korkunç bir alkol ve madde tüketimi gördüm. Alkol sadece karaciğer ya da mideyle ilgili hastalıklara değil, dolaylı olarak rahim ağzı kanserine kadar birçok probleme yol açıyor. Çünkü alkol, kontrolsüz cinsel ilişkilere neden oluyor ve bu da HPV gibi virüslerin yayılmasına zemin hazırlıyor” dedi.

"EVLİLİK DIŞI YAŞAM NORMALLEŞTTİRİLİYOR"

Toplum ve sosyal psikoloji üzerine yorumlarıyla tanınan Sevda Türküsev ise sosyal medya kültürünün değerleri dönüştürdüğünü söyledi.

Türküsev, “Artık evlilik ‘gericilik’ gibi gösteriliyor. Evlilik öncesi cinsel deneyim yaşamayanlar ‘cahil’ olarak etiketleniyor. Bu, gençlere dayatılan yeni bir algı. Özellikle kadınlar açısından büyük bir risk çünkü bu ilişkilerin sonucunda hamilelik, kürtaj gibi sorunlar yaşanabiliyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HIV ÇİFTLİĞİNE DÖNÜŞECEK"

Oytun Erbaş, kontrolsüz cinsel ilişkilerin sağlık açısından büyük bir tehlike yarattığını vurguladı.

Erbaş, “ABD’de eşcinsel bireyler arasında başlayan HIV salgını, şimdi heteroseksüel ilişkilerde de yayılıyor. Türkiye’de kayıtlı 30-40 bin HIV vakası var ama ben bu sayının en az 10 katı olduğunu düşünüyorum. 6-7 yıl içinde Türkiye ciddi bir AIDS dalgasıyla karşı karşıya kalabilir” uyarısında bulundu.

"KADINLAR, PARTNERLERİNİN DNA İZLERİNİ TAŞIYABİLİYOR"

Programın dikkat çeken bölümlerinden birinde Erbaş, bilim dünyasında tartışılan bir bulguya da değindi: