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Haber Merkezi

Herkesin beklediği asgari ücret açıklandı.

10 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonra 4. kez bir araya gelen taraflar, zammın yüzde 30 oranında yapılmasına, asgari ücretin de 22 bin 104 lira olmasına karar verdi.

Bu artışın ardından tv100 ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın konu hakkındaki yorumları ise çok konuşuldu.

"100 VERİN 100 HARCARLAR"

Asgari ücret hakkında konuşan Erbaş, "Bugün kuru fasulye de protein et de protein. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa, 50 verin 50 harcar insanlar. 100 verin 100 harcarlar." dedi.

KÜBRA PAR YAYINDA TEPKİ GÖSTERDİ

Erbaş, devam eden sözlerinde ise "Şunu söylemeye çalışıyorum; bu ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de buna adapte olmanız gerekiyor.

Benim arabam yok, ehliyetim de yok, benim tek kaşığım var. E yetiyor...

Peki ben kaşık takımları alsaydım ne olacaktı? Ayakkabılar alsaydım ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda 2 lahmacun yeniyor üçüncüsünü yemiyorum ben." demişti.

Bu sözlere ise Kübra Par'dan tepki geldi.

"İNSAN SİNİRLENMEDEN EDEMİYOR"

Kübra Par, dün akşam yayınlanan programında Erbaş’ın bu açıklamalarını hatırlatarak, “Hani ağzı olan konuşuyor diye bir laf var ya tam Oytun Erbaş’a göre. O göbeği 1200 kalori yiyerek mi yaptı acaba diyeceğim.

Çok polemiğe girmek istemiyorum ama insan sinirlenmeden edemiyor. Dün ben doktorum herkese reçete yazarım diyordu, kendisine de acil bir reçete yazılması lazım.” ifadelerini kullandı.