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Haber Merkezi

Milyonların merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret, 24 Aralık akşamı nihayet belirlendi.

10 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonra 4. kez bir araya gelen taraflar, zammın yüzde 30 oranında yapılmasına, ücretin de 22 bin 104 lira olmasına karar verdi.

Türkiye'nin gündemine oturan bu artış, kimi tarafından yeterli kimileri için de yetersiz bulunurken tv100 ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın konu hakkındaki yorumları ise çok konuşuldu.

İnsanların yaşam tarzlarının farklılıklarına dikkat çeken Erbaş, insanoğlunun isteklerinin sonu olmadığını söyledi.

"100 VERSEN İNSANLAR 100 HARCAR, BUNUN SONU YOK"

Erbaş şöyle konuştu:

"Bugün kuru fasülye de protein et de protein. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa, 50 verin 50 harcar insanlar. 100 verin 100 harcarlar.

Bunun sonu yok ki. Onun için ben hep şunu söylüyorum; fakir hayat, fakir tipi hayat en sağlıklı hayattır.

"GÜNÜN SONUNDA 2 LAHMACUN YİYORUM"

Şunu söylemeye çalışıyorum; bu ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de buna adapte olmanız gerekiyor.

Benim arabam yok ehliyetim de yok benim tek kaşığım var. E yetiyor...

Peki ben kaşık takımları alsaydım ne olacaktı? Ayakkabılar alsaydım ne olacaktı. Sonuçta günün sonunda 2 lahmacun yeniyor üçüncüsünü yemiyorum ben."