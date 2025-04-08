Oyuncu Ahmet Levendoğlu için AKM'de tören düzenlendi

DHA

Oyuncu Ahmet Levendoğlu, Binbir Gece, Küçük Kadınlar gibi yapımlardaki rolleriyle tanınıyordu.

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu...

Acı haber sevelerini yasa boğarken, sanatçı için bugün AKM Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

TÖRENDE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALDI

Törene ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenlerinin yanı sıra oyuncu Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Törende oğlu Emin Levendoğlu ile sanatçının yakın dostları ve öğrencileri söz alarak Ahmet Levendoğlu'nu anlattı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"SANA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, BANA KATTIKLARIN VE BÖYLE SAĞLAM BİR KARAKTERLE YOL ARKADAŞI OLMAMA İZİN VERDİĞİN İÇİN"

Törende, Levendoğlu'nun öğrencisi, meslektaşı ve dostu olan oyuncu Zuhal Olcay bir konuşma yaptı.

Olcay, şu sözleri sarf etti:

Hocam, meslektaşım, yol arkadaşım Ahmet Levendoğlu, bugün burada seni sevenler, evlatların, öğrencilerin, meslektaşların seni sonsuzluğa uğurlamak için toplandık. Yurt dışından dönüp bize, ilk öğrencilerine hocalık yapmaya başladığın o ilk yılı hatırlıyorum. Pardon, düzeltiyorum, anımsıyorum… O kelimeyi kullanmamı isterdin. O zamanlar henüz 26-27 yaşlarında olmalıydın, genceciktin. Nasıl harika bir eğitmen olduğunu daha ilk günlerde gösterdin hepimize.



Değerli, çok değerli hocam Ahmet… Sana çok teşekkür ederim hayatıma dokunduğun, bana kattıkların ve böyle sağlam bir karakterle, değerli bir tiyatro insanıyla yol arkadaşı olmama izin verdiğin için. Seni çok seviyorum. Huzurla uyu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN AÇIKLAMALAR

Oyuncu Haluk Bilginer ise, "Türkiye için çok önemli bir değer kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, iyi ki yaşamış" diye konuştu.

Selçuk Yöntem ise, "Değerli hocamızı kaybettik. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Tiyatromuz için büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Törenin ardından, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu sanat dünyasından pek çok isim, Ahmet Levendoğlu'nun tabutunu omzunda taşındı.

Usta sanatçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.