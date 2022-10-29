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    Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı tartışması

    Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı tartışması

    Boğaziçi Film Festivali'nde aldığı ödülü, TTB Başkanı Şebnem Koruru Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e oyuncu Burak Haktanır'dan sert tepki geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 18:07
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    Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'de gündem oluşturdu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Fincancı, tepkilerin ardından gözaltına alındı.

    Sulh ceza hakimliğince sorgusu tamamlanan Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

    Fincancı'ya destek verdi

    Gündemdeki yerini koruyan tutuklama sonrası Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Özcan Alper konuşmasında, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu.

    "Bu ödülü ona itfah ediyorum"

    Alper konuşmasında, "Şebnem Korur Fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona itfah ediyorum." dedi.

    Katılımcılar arasında yer alan oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e tepki gösterdi.

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    "O kadın TSK'ya iftira attı"

    Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor." diye bağırdı.

    Sahnede bulunan diğer bir oyuncu Selcen Ergün, Burak Haktanır'ın bu eleştirisine, "Çok eril bir dil kullanıyorsunuz." diye çıkıştı.

    Olay sonrasında oyuncu Burak Haktanır, salonu terk etti.

    "Mehmetçiğe sahip çıkmak hepimizin görevi"

    Açıklamada bulunan Burak Haktanır, "Belki bu yaptığım kariyerime mal olacak ancak umurumda değil. Mehmetçiğe sahip çıkmak hepimizin görevi." dedi.

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