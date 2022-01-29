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Oyuncu Diler Saraç vefat etti
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.
- İHA
- 29.01.2022 - 02:10
Türk Sineması’nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
200'DEN FAZLA SİNEMA VE DİZİDE ROL ALDI
Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu:
“Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik...
Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun..”
Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.