Oyuncu Diler Saraç vefat etti

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.

Türk Sineması’nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

200'DEN FAZLA SİNEMA VE DİZİDE ROL ALDI

Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu:

“Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik...

Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun..”

Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.









