Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'a veda

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

"Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, dün kalp krize geçirerek yaşamını yitirmişti.

51 yaşında hayata veda eden Elmalıpınar için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'ndeki törene Elmalıpınar'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve arkadaşları katıldı. Törenin ardından Elmalıpınar, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar son yolculuğuna uğurlandı

"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın sevenlerine sabır dileyerek, "Üzüntülüyüz. Hüseyin kardeşimle dertleşme imkanımız olmuştu. İstanbul'umuzun önemli bir sanatçısıydı. Hayatı boyunca dik bir duruşu vardı. Sanat camiamızın başı sağ olsun." diye konuştu.

"İNSANİ TARAFI HER ŞEYDEN ÖNDEYDİ"

Oyuncu Abidin Yerebakan, "Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar yemeselerdi. Parasını alamadığını biliyorum. Hiçbir zaman hak ettiğini alamadı. İnsani tarafı her şeyden öndeydi. Allah sevdiği kulunu erken alırmış. Böyle aktörler kolay yetişmiyor." dedi.

"BİRLİKTE ÇOK ROL ALDIK"

Oyuncu Ahmet Talay, "Rabbim rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan cennetin yolculuğuna Allah onu kabul eder inşallah. Hüseyin kardeşimle birlikte çok rol aldık, erken gidenlerden oldu. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Oyuncu Mekin Sezer ise "Beraber çalışmıştık, çok ince ruhluydu. Başımız sağ olsun." dedi.