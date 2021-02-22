Oyuncu İsmail Hakkı: Sözde sanatçıları eğiten hücre evlerini biliyorum

Şehitlerle ilgili ne bir açıklama ne de bir paylaşım yapmayan sanatçıları eleştiren oyuncu İsmail Hakkı, “Bunların hocalarını biliyorum, nasıl politize edildiklerini biliyorum” dedi.

Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan oyuncu İsmail Hakkı, Gara şehitleri ile ilgili tek kelime dahi etmeyen sanatçılara sert tepki gösterdi.

Hakkı, “Görmezden gelinmeyecek, direkt icraata geçilecek hadiseler aslında. Telinle kalınmayacak hadiseler bunlar. Kahrolsunlar diyoruz evimizde oturuyoruz. Hele bizim camiada, bunu diyemeyen de çok. Hakikaten tarifsiz bir acı.” dedi.

“SÖZDE SANATÇILARIN SESSİZLİĞİ BİLİNÇSİZCE DEĞİL”

Sözde sanatçıların PKK'nın kalleş eylemine sessiz kaldığını belirten Hakkı, bilinçli bir şekilde sessiz kalındığını ya da bir şehit ailesinin acısını, kendi siyasetlerine bir şekilde malzeme yaptıklarını savundu.

Hakkı, “Devlet katletti' söyleminden tutun da, 'gitmeseydi, yapmasaydı' gibi mesnetsiz her türlü argümanı kullanarak, bu acılara göz yumabiliyorlar. Sonra da çıkıp, 'biz hassas insanlarız' gibi kendilerine türlü türlü sıfatlarla 'saygın sanatçı, popüler sanatçı, ünlü, halkın sanatçısı'... insanların huzuruna çıkıyorlar. Biz de onları izliyoruz maalesef. Biz aslında toplum olarak, tepki göstermeyi bilmeyen bir toplum haline geldik.” diye konuştu.

İsmail Hakkı: PKK'ya ses çıkaramayan sanatçıların eğitildiği hücre evlerini biliyorum İZLE

“BU SÖZDE SANATÇILARI EĞİTEN HÜCRE EVLERİNİ BİLİYORUM”

Sanat camiasından tanınan bazı isimlerin hücre evlerinde eğitilerek politize edildiğini öne süren Hakkı, şöyle konuştu:

“Öyle bir çağa geldik ki, kitleleri tek bir sözle, hareketle, davranışla sürükleyebilen sözüm ona sanatçılar, kendi benliklerini, ruhlarını, kişiliklerini sattıkları için ki bu da bir soysuzluk alametidir... Eminim ki, PKK'nın şehit ettiği Gara şehitlerimiz son perdesi işin. Öncesine de bakalım, yüzlerce, binlerce şehit verdik. Hiçbir tanesinde kalkıp bir şey söylemediler. Konuşmazlar, söylemezler, duymazlar...

Teröristten, militandan değil ha, onları eğiten hücre evleri... Bunların hocalarını biliyorum, nasıl politize edildiklerini biliyorum yıllardır içindeyim zira. Bazıları tekil olarak, 'kınıyorum' der... Yahu PKK'yı kınasana, PKK şehit etti. Dilin niye oraya varmıyor? Ben bir Kürdüm, PKK'nın Allah bin türlü belasını versin.”