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    Oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi

    Oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi

    Kurtlar Vadisi dizisindeki İplik Nedim karakteriyle ünlenen İsmail İncekara hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:50
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    Bir dönemin tek solukta izlenen dizisi Kurtlar Vadisi'nde, İplikçi Nedim karakterine can veren İsmail İncekara'dan kötü haber geldi.

    Deli Yürek, Hayat Bağları, Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu, gibi yapımlarda oyunculuğuyla söz etiren İncekara, 72 yaşında vefat etti.

    Hayatını oyunculuk kariyerine adayan İncekara'nın acı haberini ise Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu.

    "İçimize ateş düştü"

    Zafer Algöz acı haberi, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadeleriyle açıkladı.

    Oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi #1

    Oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi #2

    Oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi #3


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