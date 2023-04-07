Oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu MHP Muğla 1’inci sıra milletvekili adayı, dizi ve sinema oyuncusu Özlem Balcı oldu.

İHA

Seçime sayılı günler kala partiler, milletvekili adaylarını belirlemeye başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı.

Açıklanan listede birinci sıraya TRT’de yayınlanan en uzun soluklu dizilerden Seksenler dizisi başta olmak üzere çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan Özlem Balcı getirildi.

MHP'de, genel seçimlerde Muğla’dan 1’inci sırada Özlem Balcı, 2. sırada Ertuğrul Avcı, 3. sırada Mevlüt Kiriş, 4. sırada Abdulkadir Tekin, 5. sırada Şevket Tokur, 6. sırada Hilmi Başpınar ve 7. sırada Neslihan Doğangül Önder aday gösterildi.

MHP Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı aslen Seydikemer doğumlu.

Emine Erdoğan'ı canlandırdı

Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler dizisinde rol aldı.

Balcı ayrıca, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının canlandırıldığı ‘Reis’ filminde Emine Erdoğan’ı oynadı.