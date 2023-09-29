Oyuncu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'da toprağa verildi Parkta ölü bulunan 44 yaşındaki İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde yakınları ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda 2 gün önce parkta yürüyüş yaparken silah sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne ilerleyince bir kadının başından vurulmuş şekilde çimenlerin üzerinde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, cesedin, aralarında ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Yalan Dünya’ ve ‘Sihirli Annem’ adlı dizilerin de bulunduğu birçok dizide rol alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu anlaşıldı.

Ruhsatlı tabanca bulundu

İntihar ettiği belirlenen Fettahoğlu'nun cesedinin yanında, üzerine kayıtlı ve bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ile boş kovan bulundu.

Çantasından antidepresan ilaçları çıkan ve doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybettiği belirlenen Seda Fettahoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazesi Giresun'a getirildi

Seda Fettahoğlu’nun cenazesi, sabah saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Giresun Tirebolu nüfusuna kayıtlı Fettahoğlu için Yeniköy Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Tabutuna beyaz örtü ve kırmızı yazma örtülen Fettahoğlu'nun cenazesine babası Osman Fettahoğlu, Trabzon ve Samsun Devlet Tiyatroları’ndan meslektaşları ve yakınları katıldı.

Toprağa verildi

Fettahoğlu’nun cenazesi, Domaçlı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Seda Fettahoğlu kimdir?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.

İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu.

Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)