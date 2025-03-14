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Oyuncu Şinasi Yurtsever yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu Şinasi Yurtsever yarın son yolculuğuna uğurlanacak "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.