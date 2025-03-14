Oyuncu Şinasi Yurtsever yarın son yolculuğuna uğurlanacak
AA

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu...

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı belli oldu.

Ünlü oyuncunun cenaze programını eşi Feriha Yurtsever, sosyal medya hesabından paylaştı.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Şinasi Yurtsever için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.

Ardından oyuncu Yurtsever için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Oyuncunun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor