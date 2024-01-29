Oyuncu Yiğit Özşener, Atatürk makyajı yaptırmak için İran'ın yolunu tuttu Zaferin Rengi isimli filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan Yiğit Özşener, kendisini Atatürk'e benzetecek makyajı yaptırmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilen filmlere bir yenisi daha ekleniyor...

Başrolde yer alan ünlü oyuncu Yiğit Özşener, "Zaferin Rengi" adlı filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak.

Ünlü oyuncu Özşener, Atatürk'e benzemek için ise beklenmedik bir ülkenin yolunu tuttu.

Yiğit Özşener, kendisini Atatürk'e benzetecek makyajı yaptırmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Atatürk'e benzemek için İran'a gitti

Özşener’in makyajını ise İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı.

Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşamasının 6 hafta sürdüğü öğrenildi.

Makyajın, Özşener'e ise 5 saatte uygulandığı aktarıldı.

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajını görenler ise sosyal medyada ikiye bölündü.

Kimileri uygulanan makyajla Özşener'in Atatürk'e benzetildiği görüşünü savundu.

Diğer görüşü savunanlar ise Yiğit Özşenir'in Atatürk'e benzetilemediğini belirtti.

Filmin konusu

Öte yandan "Zaferin Rengi," 1918-1923 yılları arasında gerçekleşen olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul'da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor.

Film, Türk spor tarihine damgasını vuran en önemli futbol başarılarından biri olan Harington Kupası'yla final yapacak.

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.