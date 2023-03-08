Oyuncu Yunus Günçe'den '15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz' paylaşımı CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şirin Payzın ile oyuncu Yunus Günçe, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla hükümete adeta kin kusuyor..

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken, siyaset arenasında hararet en üst seviyeye tırmandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak girecek.

Hükümete kin kusuyorlar

Bu gelişmenin ardından muhalif kesimden bazı isimler, şimdiden seçimi kazanma havasına girdi..

Hükümete nefret kusan isimler, intikam hesapları yapıyor..

Sosyal medya hesabından iktidar karşıtı yaptığı açıklamalarıyla konuşulan oyuncu Yunus Günçe, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"Limon satabilirsiniz, korsan taksici olabilirsiniz ya da p..k olun"

Videosunda iktidarı destekleyenlerle alay eden Günçe, şu ifadeleri kullandı:

15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun.

Şirin Payzın da şimdiden intikam peşinde olanlardan

Öte yandan diğer nefret kusan isimlerden biri de Şirin Payzın idi.

Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Troller için de hazin durum.. Son 2 ay, sonra uğraş dur. Ben aslında para için yaptım de.. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan.. Zor yani..

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