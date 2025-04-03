Oyunculara WhatsApp grupları üzerinden 'sokak' baskısı kuruldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak eylemlerini kışkırtanlara karşı harekete geçti.

Başsavcılık, İBB'deki yolsuzluk operasyonlarına karşı sokak eylemlerini kışkırttıkları ve bu amaçla kültür-sanat camiasını baskı altına aldığı tespit edilen Cem Yiğit Üzümoğlu'nun içinde bulunduğu bir gruba yönelik gözaltı gerçekleştirdi.

OYUNCULAR KIŞKIRTILDI

Güvenlik güçlerinin tespitlere göre şüpheliler Cem Yiğit Üzümcüoğlu ile Med Yapım ortaklarından Fatih Aksoy’un kızı Direnç Aksoy’un dahil olduğu bir grubun "Oyuncu Sendikası" adlı WhatsApp grubu üzerinden eylemlere katılımı organize ettiği, bu grup üzerinden kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için kışkırttıkları öğrenildi.

EYLEMLERE UYMAYANLARA BASKI

Organizatörlerin; içerisinde oyuncuların da bulunduğu yaklaşık 170 kişilik WhatsApp grubu üzerinden oyuncuları kışkırtarak eylemlere katılmalarını sağladıkları, çok takipçili hesaplar üzerinden gençlere yönelik paylaşımlar yaptırdıkları, sokak eylemlerine katılmayanlar ve boykot çağrısına uymayanlar üzerinde baskı kurdukları anlaşıldı.

Organizasyonlara katılmayanların fişlenmek ve dışlanmak korkusuyla grubun bildirilerine imza attıkları veya katılım göstermek durumunda kaldıkları, aksi durumda yeni projelerden veya yürümekte olan projelerden dışlanmaktan çekindikleri ve bu durumdan rahatsız oldukları, WhatsApp yazışmalarını da kayıt altına alarak ilgili makamlar nezdinde girişimde bulundukları öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Yine bu kapsamda yapılan organizasyonları Direnç Aksoy’un finanse ettiği, sanat dünyası ve oyuncu camiasını provoke eden şahısların, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları ve menfaat birliktelikleri olduğu kaydedilirken, organizasyona yönelik soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor.