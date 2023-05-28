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Türkiye, saatler sonra 5 yıl daha görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek.

Sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'da sona erecek.

İlk turdaki oy verme yoğunluğu, bugün de dikkat çekti.

Milyonlar, gönlündeki adayı seçmek için sandık başına giderken, partili isimler de erken saatlerde oyunu kullandı.

İlk parti lideri ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Akşener ise Üsküdar'daki İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda sandığa gitti.

Ardından okulun bahçesinde açıklamalarda bulunan Akşener, şöyle konuştu:

Çok uzun bir konuşma yapmayacağı oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçimin ikinci safhası hepimiz için çok önemli. Oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder.