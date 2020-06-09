Özbekistan'da koronavirüse karşı ilaç geliştirildi

Özbekistan'da koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere "Rutan" ilacı geliştirildi.

Özbekistan İnovasyon Gelişim Bakanlığına bağlı Çin-Özbekistan Tıp Teknoparkı'nda koronavirüse karşı "Rutan" ilacı geliştirildiği duyuruldu.

YÜZDE 78.3 ORANINDA ETKİLİ OLDU

Teknopark bünyesinde bulunan Özbekistan Fenler Akademisi Biyoorganik Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilacın Çinli uzmanlar tarafından yapılan denemesinde, koronavirüs tedavisinde yüzde 78.3 oranında etkili olduğu ifade edildi.

Toplam 19 bin 500 doz Rutan ilacının korona virüs tedavisinde kullanılmak üzerine Özbekistan Sağlık Bakanlığına bağışlandığı duyuruldu.

İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile üretilen ilacın 11 bin dozunun hastalarda denenmek üzere daha önce İran'a gönderildiği ve ilacın olumlu etki gösterdiği açıklandı.