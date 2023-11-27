Özcan Belen, AK Parti Keçiören Belediye Başkan adaylığını ilan etti 2024 Mart ayı seçiminden önce partilerin adayları kesinleşirken Mimar Özcan Belen de Ankara Keçiören'de adaylığını duyurdu. Belen, "Hizmet çıtasını daha da yükselteceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçime doğru siyaset arenasında hareketlilik yaşanıyor.

Böylelikle partilerin adayları kesinleşmeye başladı.

Türkiye ve dünyada önemli işlere imza atan Mimar Özcan Belen de AK Parti Ankara, Keçiören Belediye Başkan adaylığını ilan etti.

Ankara Keçiören'de düzenlenen toplantıda adaylığını duyuran Belen, konuşmasının başında Gazze'de yaşanan insanlık terörüne değindi.

"Tüm mazlumlar için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Belen, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor. Bu memleket her zaman mazlumların yanında olmuş, onların gözyaşlarını silmiştir. Dünya barışı için elinden geleni yapmıştır; yapmaya da devam etmektedir.

Ben de her şeyden evvel bu memleketin bir evladı, bir kardeşiniz olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu bu erdemli yolda yürümeye gayret edecek; tüm mazlumlar için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

"Çıtayı daha da yükselteceğiz"

Uzun yıllardır AK Parti belediyeciliği ile yoluna devam eden, 57 ilden daha büyük olan Keçiören'de büyük hizmetler yapıldığını dile getiren Belen, çıtayı daha da yükselteceklerini duyurdu.

"Fıtratımıza uygun yaşayamıyoruz"

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Özcan Belen, "Temel şiarımız bu toprakları beton yığınlarından kurtarmak, nefes alıp huzur bulacağımız mekanlara ve beldelere dönüştürmektir. Bu bir memleket şuurudur ve birlikte yaşama iradesinin en güzel boyutlarından birisidir. Fıtratımıza uygun yaşayamıyoruz. Ayağımız yeşile ve toprağa değmiyor, komşumuzun rüzgarını ve güneşini kesen devasa beton yığınları inşa ediyoruz. Aynı mekanda birbirini tanımayan, derdiyle dertlenmeyen, komşuluk bilincinden uzak yalnız bir hayat yaşıyoruz. Bu şartlarda güçlü bir aidiyet duygusu oluşamıyor." dedi.

"Afeti öngören ve önleyen belediye olacağız"

Belen, büyük afetlerde yaşadığımız acı tecrübelerin bize yol gösterici olacağını da vurguladı. "Afete hızlı ve etkili müdahale etmekten önce, afeti öngören ve önleyen belediye olacağımızın sözünü veriyoruz." dedi.

"Şeffaf bir çalışma dönemi vadediyorum"

Son olarak nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğini dile getiren Belen, "Adaletli, öngörülebilir ve şeffaf bir çalışma dönemi vadediyorum. Ehliyet ve liyakatı gözetmeye kararlıyım. Kaliteli bir hizmet ancak bu şekilde mümkündür." dedi.

5 ana başlıkta projelerini anlattı

'Büyük Ankara, Merkez Keçiören' diyerek 5 ana başlıkta Keçiören'e projeler geliştirilecek diyen Belen projelerini; 'Dönüşüm ve Değişim, Gençlik, Teknoloji, Finans, Sürdürülebilirlik' başlıkları altında sıraladı.