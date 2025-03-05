Özcan Deniz ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde

DHA

Son zamanlarda aile sorunlarıyla gündeme gelen Özcan Deniz, bu sefer farklı bir konuyla gündemde...

Özcan Deniz'in Sarıyer Uskumruköy'de bulunan ve SİT alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villasında, ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespit edildi.

Durumun tespiti ve ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Başsavcılık, konuya ilişkin olarak Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlattı.

İFADE VERMEYE GELDİ

Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.