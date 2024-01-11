Özcan Deniz'den 'Kızıl Goncalar' yorumu: 'Kariyerimin en ahlaklı işi' Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma cezasına isyan ederek, "Kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Son dönemde sosyal medyada dini değerlerin hedef alınmasına bir de diziler eklendi.

Kısa süre önce izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar' dizisinde sıkça provokasyonlara yer veriliyor.

Amerikan sermayeli FOX TV'de yayınlanan dizide, Müslümanlara yönelik suçlayıcı konular işleniyor.

Muhafazakar ve seküler çatışmasının ele alındığı dizide, milli ve manevi değerler hedef alınıyor.

Özcan Deniz'den tepki

Yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağındaki olan yapım için RTÜK harekete geçerek yayın durdurma cezası verdi.

Bunun üzerine dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Kariyerimin en ahlaklı işinin içindeyim"

Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlanan bu iş... Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak... 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız."