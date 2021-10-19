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    Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

    Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.
    • AA
    • 19.10.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 13:31
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    Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

    Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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