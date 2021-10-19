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- Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.
- AA
- 19.10.2021 - 13:30
- Güncelleme : 19.10.2021 - 13:31
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.
Ayrıntılar gelecek...