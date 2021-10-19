Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'nde

Özdemir Bayraktar'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Esenyurt'taki BAYKAR'ın fabrikasından alınarak, Fatih Camii'ne getirildi.

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti.

Bayraktar'ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü…" ifadeleri ile duyurdu.

FABRİKADA TÖREN DÜZENLENDİ

Özdemir Bayraktar için Esenyurt'ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi.

Törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü.

CENAZESİ FATİH CAMİİ'NDE

Öte yandan Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlenecek.

Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.