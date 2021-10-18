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    Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Baykar tesislerinde

    Sabah saatlerinde hayatını kaybeden iş insanı Özdemir Bayraktar’ın cenazesi, Hadımköy’de bulunan Baykar tesislerine getirildi.
    • REUTERS
    • 18.10.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:39
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    Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Baykar tesislerinde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Selçuk ve Haluk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

    Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy’de bulunan Baykar tesislerine getirildi.

    BİRÇOK İSİMDEN TAZİYE ZİYARETİ

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere birçok isim, Baykar tesislerine taziye için ziyarette bulundu.

    Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Baykar tesislerinde VİDEO

    Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Baykar tesislerinde #1

    Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Baykar tesislerinde #2

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