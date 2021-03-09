Özdemir Erdoğan'dan ikinci Zeki Müren açıklaması

Tepki çeken Zeki Müren açıklamalarının ardından Özdemir Erdoğan, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, "Eğer kötü örnek olmadıysa, LGBT'ler nereden çıktı" diye sordu.

Müzisyen Özdemir Erdoğan, henüz tepkiler dinmemişken Zeki Müren hakkındaki açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Erdoğan, daha önce söylediği "Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı.” sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 'sanat güneşi' olarak nitelendirilen Müren hakkındaki görüşlerini aktaran Erdoğan, bu kez sanatçıyı kadın çağrışımlı makyajı ve giyimi ile gençlere kötü örnek olmakla suçladı.

"KÖTÜ ÖRNEK OLMADIYSA LGBT'LER NEREDEN ÇIKTI"

Erdoğan, Zeki Müren'in gençlere, kötü örnek olduğunun göstergesi olarak da LGBT'leri işaret etti.

Özdemir Erdoğan, “Üstat neyzen Niyazi Sayın, Zeki Müren için ‘Müzik ortamımıza atılan atom bombasından farksızdır’ diyor. Ben de katılıyorum bu sözlere. Zeki Müren'in kadın çağrışımlı makyajları, kıyafetleri, mini eteği, halktan ve yönetimden hiçbir tepki almadı. Televizyonun en önemli reyting saatlerinde, halkımız, çocuklarıyla birlikte ailece bu gösteriyi izledi. Çeşitli sahnelerdeki klasik müziğimizin kalitesini çok aşağılara çeken taklitlerine ne demeli? Şimdi bazıları ‘Benim çocuğuma bir şey olmadı’ diyor ama en sıradan bir psikolog bile çocukların herhangi bir tanımlamaya sığdıramadıkları bu obje karşısında etkilenebileceklerini kabul eder. İşte benim de itirazım bu noktada başlıyor, eğer kötü örnek olmadıysa, her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı, bunu görmek lazım.” ifadelerini kullandı.

YİNE TEPKİ ÇEKTİ

Erdoğan'ın bu açıklamaları da bir öncekiler gibi tepkilere neden oldu. Erdoğan, sanat camiasının dışında sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu.