Özel dedektifler sonuç alamadı: Reza Zarrab ABD'de kayıplara karıştı İtirafçı olduktan sonra serbest kalan ve ABD'de kendisine yeni bir hayat kuran Reza Zarrab kayıplara karıştı. Zarrab'ın evinin satıldığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

ensonhaber.com

8 Aralık 2017’de ABD'deki Halkbank davasında Türkiye aleyhinde ifadeler veren Reza Zarrab, itirafçılığı sonrası tahliye edilmişti.

Gözlerden uzak bir hayat süren Zarrab, adını Aaron Goldsmith olarak değiştirmişti.

Miami’deki yeni hayatının görüntüleri paylaşılan Zarrab'a, Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açıldı.

'Kayıplara karıştı' iddiası

İddianamede Zarrab ve Halkbank'ın, teröristlerin saldırılarına yardım etmek ve saldırıları içeren bir komploya katılmaktan sorumlu tutulması istendi.

Davacıların avukatları sanık Zarrab'ın ABD'de kayıplara karıştığını savunarak, kendisine tebligat dahil hukuki prosedürün gerçekleşmesi için ulaşamadıkları için mahkemeden ek süre istedi.

"Kendisiyle iletişim kurma girişimlerimize asla yanıt vermedi, kabul etmedi"

Başvuru dilekçesinde, "Zarrab kendisine ulaşmamıza asla razı olmadı. Kendisiyle iletişim kurma girişimlerimize asla yanıt vermedi, kabul etmedi. Bu vekili olduğumuz davacıların mahkemenizden ikinci uzatma talebi" denildi.

Davacıların avukatları yaptıkları açıklamada Sarraf'ın ABD'de yaşadığı yeri tespit edemediklerini ve yaşadığı iddia edilen evin de satılarak el değiştirdiğini tespit ettiklerini aktardı.

Birden fazla kimliği olduğundan şüpheleniliyor

VOA'nın haberine göre Sarraf'ın birden fazla kimliği ve takma adları olduğu ihtimalini değerlendirdiklerini belirten avukatlar, tuttukları özel dedektiflerin de sonuç alamadığını belirtti.