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Özel güvenlik yönetmeliği değişti

Özel güvenlik yönetmeliği değişti

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan veya çalışmak isteyenlerde aranacak sağlık şartları belirlendi. Buna göre, kimlerin silah kullanabileceği sağlık raporuyla belirlenecek.