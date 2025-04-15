Özel halk otobüsleri İstanbul'da kontak kapatacak

İHA

Özel halk otobüsleri İstanbul'da kontak kapatacağını açıklamıştı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ovacık'tan yeni bir açıklama geldi.

İBB'DEN ÖDEME ALAMADIKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödeme alamadıkları için iflasın eşiğine sürüklendiklerini belirterek, kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını belirtmişti.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ovacık ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"BİZ HAK EDİŞLERİMİZİ İBB'DEN ZAMANINDA VE YETERİ KADAR ALAMIYORUZ"

3 bin 41 araçla günlük 2 milyona yakın yolcu taşıdıklarını ve 800 bin kilometre yaptıklarını belirten Ovacık, şöyle dedi:

İBB'ye bağlı İETT'nin denetiminde ve yönetiminde alışıyoruz. Bizim sorunumuz şu, biz hak edişlerimizi İBB'den zamanında ve yeteri kadar alamıyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle bugün 5 milyar liradan fazla alacağımız oluştu. Biz küçük esnafız, bizim böyle bir rakamı kaldırmamız mümkün değil, bizim arkamızda bir birikimimiz yok. Biz günübirlik yaşayan insanlarız.

"BİZ DE HİZMETİ KESMEKTEN YANA DEĞİLİZ AMA GELDİĞİMİZ NOKTADA BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ"

Ödenmeyen borçlar sebebiyle sorun yaşandığını söyleyen Ovacık, şöyle konuştu:

Her arabanın 1 milyon 700 bin lira gibi bir rakamı oluştu. Bunun da bir an önce ödenmesini istiyoruz. Aracımızın tamiratını yapıyoruz, borçlarımızı ödüyoruz, personel çalıştırıyoruz. Bize bir rakam ödenmediği noktada biz ciddi zorluklar çekiyoruz. Bunun için de bir an önce bize bu ödemenin yapılmasını istiyoruz. 14 Nisan itibariyle buna dikkat çekmek istedik. Bu işin büyüklüğünün bilinmesini istedik. Hem İBB tarafından hem de halk tarafından bunun bilinmesini istedik.



Biz 100 yıldır bu kente hizmet ediyoruz. Halkın bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Biz istemeyiz ki, çocuklarımız okula giderken biz hizmeti keselim veya insanlar işe giderken hizmeti keselim. Biz de hizmeti kesmekten yana değiliz. Ama geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmış, mutlaka bu alacağın bir an önce ödenmesinin yapılması lazım.

"YAKIT ALAMADIĞIMIZDA ARACIMIZI ÇALIŞTIRAMAYACAĞIZ"

Ödeme yapılmadığı noktada hizmetin kendiliğinden duracağını belirten Ovacık, "Yakıt alamadığımızda aracımızı çalıştıramayacağız. Bununla ilgili bir tarih koymadık. Büyükşehir belediyesi ile görüşmeler devam ediyor. Yetkililerle görüşüyoruz, inşallah çözülür, halkı da mağdur etmeyiz. Ama bizim amacımız halkı mağdur etmek değil yolcuyu mağdur etmek değil bizim amacımız sürdürülebilir bir taşımacılığı yapmak için yeterli kadar hak edişimizi almak" diye konuştu.

"EKSİK ÖDENDİĞİ İÇİN 4 YIL SONUNDA 5 MİLYAR BORÇ OLUŞTU"

5 milyarlık borcun 4 yılda oluştuğunu söyleyen Ovacak, şu cümleleri kullandı: