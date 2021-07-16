Samsun'da özel harekat polisi eşini öldüren kadın tutuklandı

Samsun'da özel harekat polisi olan eşini tartıştıktan sonra öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde Y.Ç ve eşi E.Ç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine özel harekat polisi eşine ait tabancayı alan Y.Ç, eşine 1 el ateş etti.

BAKLONDAN ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

Ağır yaralanan adam, birinci katta bulunan evlerinin balkonundan yüzüstü beton zemine düştü. Kaldırıma düşen E.Ç'ye, eşi balkondan ateş etmeye devam etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna 3 mermi isabet eden E.Ç, gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINDAYKEN "ÖLMEDİ Mİ DAHA O?" DİYE BAĞIRDI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde memur olduğu öğrenilen Y. Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yasemin Çitil'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi.

Özel harekat polisi eşini öldüren kadın tutuklandı VİDEO

OLAY ANINDA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DA EVDEYDİ

Ameliyata alınan E.Ç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında 3 yaşındaki oğullarının da evde olduğu öğrenildi.

Eşini öldüren Y.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘eşi kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Y.Ç, savcılık ifadesinde geçinemedikleri eşinin sürekli kendisini darp ettiğini söyledi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.