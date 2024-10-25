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Türkiye, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile sarsıldı...

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine terör saldırısı düzenlenmiş, 5 vatandaşımız şehit edilmişti.

Saldırı sonrası Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Polisleri, bölgeye helikopterle en hızlı şekilde hareket etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Operasyonun başlangıç anlarına ait kamera görüntüleri paylaşıldı.

A Haber'in paylaştığı görüntülerde, yüklü çantalarıyla hızlıca hareket eden onlarca Özel Harekat Polisi, hangarlardan çıkarılan helikopterlere biniyor ve en hızlı şekilde olay yerine ulaşıyor.

YANGIN MERDİVENİNDEN GİRDİLER

Diğer güvenlik timleri de TUSAŞ'a saldıran alçak teröristleri etkisiz hale getirmek için zırhlı araçlarla binanın turnikelerini kırarak içeri giriyor.

Diğer görüntülerde ise Özel Harekat timlerinin yangın merdiveninden binaya girerek köşeye sıkışan teröristi etkisiz hale getirdiği görülüyor.

BAKAN YERLİKAYA DETAYLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yaptığı son açıklamada operasyonun detaylarını anlatmıştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullanmıştı:

TUSAŞ, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırdığı saate dönecek olursak. 15.26 gasp edilen gasp edilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. 15.30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha etti. 10 dakika sonra jandarmamız geliyor. 15.52'de bir zırhlı araç ve 17 polis özel harekat birimimiz erkek teröristin akademi binasına girdiğini bildiği için hemen oraya geliyorlar. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler var, kapılar var. Tamamen cam olan bir yerde oraya korku salarak, büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor.

"10 DAKİKA İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Kapıya en az 60-70 kilometre hızla kapıya vurarak içeri giriyor. Elindeki koruyucu kalkanlarla 17 kahraman özel harekat polisimiz oraya giriyor. Şoka giren erkek terörist iki el bombası atıyor. İki arkadaşımız orada hafif yaralanıyor ama hemen o bina içinde yukarı kaçmaya başlıyor. Arkadaşlarımız temkinli ama devamlı sürede ateş açmaya başlıyor.

"REHİNE ALINMA DURUMU YAŞANMADI"