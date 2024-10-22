Özel Harekat'tan dikkat çeken FETÖ paylaşımı

Haber Merkezi

ABD'den dün sabah saatlerinde gelen haber, Türkiye'nin gündemine oturdu.

2016'daki hain darbe girişiminin baş suçlusu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.

Türkiye'ye ulaşan haber, özellikle hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatan evlatlarının ailelerini sevince boğdu.

Art arda gelen açıklama ve paylaşımlardan sonra şehit mezarları ziyaret edildi.

"SOYSUZ YAŞAYAN YURTSUZ GÖMÜLÜR"

Yaklaşık 8 yıl önceki kanlı gecede büyük kayıplar veren Özel Harekat Başkanlığı da konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Başkanlığın armasının yer aldığı bir görsel hazırlanırken düşülen not ise dikkat çekti.

Bir kartal emojisi ile yapılan paylaşımda 'Soysuz yaşayan yurtsuz gömülür' notu yer aldı.

ÖZEL HAREKAT'A BOMBALI HAİN SALDIRI

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı sonucu 43 özel harekat polisi ile bir sivili şehit olmuş, 36 kişi de yaralanmıştı.