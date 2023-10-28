Özel Kuvvetler Komutanlığı Cumhuriyetin 100'üncü yılını gökyüzüne işledi Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında gösteri uçuşu yapan Özel Kuvvetler, gökyüzüne 100 rakamını işledi. O anlar göğüs kabarttı.

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ensonhaber.com

Yarın, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü.

Türk milleti, en önemli kutlamalarından biri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özel gün için klipler gündeme gelirken, Özel Kuvvetler Komutanlığının gösterisi dikkat çekti.

Uçaktan aşağı atlayan askerler gökyüzüne 100. yılı işledi.

Milli Savunma Bakanlığı, göğüs kabartan videoyu şu notla paylaştı;