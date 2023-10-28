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Yarın, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü.
Türk milleti, en önemli kutlamalarından biri için hazırlıklarını sürdürüyor.
Özel gün için klipler gündeme gelirken, Özel Kuvvetler Komutanlığının gösterisi dikkat çekti.
Uçaktan aşağı atlayan askerler gökyüzüne 100. yılı işledi.
Milli Savunma Bakanlığı, göğüs kabartan videoyu şu notla paylaştı;
Asil milletimizin bağrından doğan, her türlü görevi korkusuzca ve profesyonelce yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gökyüzüne nakşeden gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
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