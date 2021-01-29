MSB, Özel Kuvvetler ekibinin bulutların üzerinde gösteriler sergiledikleri anlara yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli paraşüt ekiplerinin gösterisini paylaştı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bulutların üzerinde Özel Kuvvetler personelinin yaptığı nefes kesen gösterinin görüntülerine yer verdi.

İSİMSİZ KAHRAMANLAR BULUTLARIN ÜZERİNDE

Paylaşıma, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim." notu düşüldü.

Görüntülerde, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.

Özel Kuvvetler paraşüt ekibinden gösteri ViDEO