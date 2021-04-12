Milli Savunma Bakanlığı tarafından, komandoların gece yarısı paraşütle sızma atlayışı yaptığı anlar paylaşıldı.

Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri… Onlar en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları…

Vatanımızın emanetçileri, gözü pek komandolarımız…

Aldıkları tüm görevleri başarıyla yerine getirmenin gururunu her daim yaşatan Mehmetçik, yine heyecan yarattı.

KOMANDOLARDAN SIZMA ATLAYIŞI

Komandolar, gece yarısı paraşütle sızma atlayışı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda, komandoların askeri helikopterden bir bir atlayış yaptığı, sonrasında da paraşütlerini açtığı görüldü.

Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışı VİDEO

BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Bu paylaşıma binlerce beğeni yağdı, “Allah askerimizi korusun” yorumları yapıldı.