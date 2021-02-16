Özel okul ücretleri iade mi edilecek? Kolej ve özel okullarda para iadesi var mı?

Özel okul ücretleri iade mi edilecek? Kolej ve özel okullarda para iadesi var mı?

İzmir Tüketici Hakem Heyeti, pandemi nedeniyle özel okul ücretinin veliye kısmen iadesine karar verdi. Bu kararla birlikte veliler özel okullarda ücret iadesi yapılacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

Çocuklarını özel okullara gönderen veliler, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde para iadesi talebinde bulunuyor.

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bir velinin koronavirüs salgını nedeniyle hizmetin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle özel okul hakkında yaptığı başvuru üzerine, eğitim ücretinin kısmen iadesini kararlaştırdı.

Verilen karar üzerine yeni tartışmalaer ortaya çıkarken, okul ücretlerinin iadesi yeniden gündeme geldi.

Peki özel okul ücretleri iade mi edilecek? İşte detaylar..

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, AA muhabirine, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti.

Uçan, şunları kaydetti:

"Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir."

Diğer illerdeki özel okullar için herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.