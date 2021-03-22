Özel okullarda andımız okutulmaya devam ediyor

Danıştay kararı ile andımızın okutulması kaldırılırken, Eğitim-İş Sendikası'nın verdiği talimatla birçok özel okul, Danıştay'ın bu kararını dikkate almadı.

Türkiye'de kamuoyunun son günlerde en çok tartıştığı konulardan biri de "andımız"...

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılındaki andımızın okutulmasına devam kararına ilişkin yaptığı itiraz, Danıştay tarafından karara bağlandı ve andın okutulması yönündeki karar iptal edildi.

Tekrardan tartışılmaya başlayan "andımız" için Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim andımız İstiklal Marşı'dır." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

EĞİTİM SENDİKASI "ANDIMIZ OKUTULSUN" TALİMATI VERDİ

Danıştay’ın okullarda andımızın okutulmaması yönünde verdiği nihai kararın tartışmaları sürerken, bugün de yeni haftadaki eğitime başlayan okulların bazılarında, sabah andımız sesleri duyudu.

Eğitim-İş Sendikası, her sabah okullarda öğrencilerle birlikte andımızı okuma kararı aldı.

Birçok özel okul da Danıştay'ın bu kararını dinlemek yerine sendikaların kararını dikkate aldı.

Andımızın okutulduğu bu okullardan birisi de İstanbul'da karşımıza çıktı.

İstanbul'da özel okulda 'andımız' okundu VİDEO