Özel okullarda ücret artışı yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Özer özel okullardaki yeni zam oranının yarın belirlenip kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Yeni yıl ile birlikte birçok sektör zam haberi ile gündeme geldi.

Özel okullarda 2023 yılı için belirlenecek olan ücret artışı merak konusu oldu.

Velirlerin merkla beklediği konunun zam oranının, TEFE-TÜFE oranlarına göre belirleneceği biliniyor.

Konu hakkında görüşmeler sürerken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir açıklamada bulundu.

"Yarın yeni oranı duyuracağız"

Mahmut Özer, konunun açıklığa kavuşacağı gün için yarını işaret etti.

Mahmut Özer: "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.