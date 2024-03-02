Özel Özel bedelli askerlik yapanlar oy vermesin dedi! Geçmişi ele verdi Yaptığı açıklamada 'Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz' diyen Özgür Özel’in 2018 yılında paylaştığı 'Bedelli askerlik uygulamasının Meclis’ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz' paylaşımı yeniden gündem oldu.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldıktan itibaren yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Özgür Özel, Seçildiği ilk günden bu yana PKK ve Kandil'e selam çaktı.

Özel, çiçeklerle ve kırmızı halı üzerinde karşıladığı DEM Parti üyeleriyle ittifak üzerine sayısız pazarlık yaptı.

Bedelli askerlik açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlığını sürdüren Özel'in şimdiki gündeminde ise bedelli askerlik var.

Manisa'nın Soma ilçesinde partililere hitap eden Özgür Özel, bedelli askerlik konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ülkeyi sevmediklerini ima etti

Özgür Özel açıklamasında bedelli askerlik yapanların ülkeyi sevmediğini ima etti.

"Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz"

Özel yaptığı açıklamada "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

Geçmiş sözleri gündem oldu

CHP liderinin açıklamaları gündemdeki yerini korurken arşiv bir konuda daha Özgür Özel'i haksız çıkarttı.

"Bedelli askerlik Meclis'ten geçsin" demişti

2018 yılında CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Özel, yaptığı açıklamada bedelli askerliğin Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtmişti.

"Muazzam bir yığılma ve beklenti var"

O dönem sosyal medya hesabından da açıklama yapan Özgür Özel şunları söylemişti:

Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz.



Muazzam bir yığılma ve beklenti var ancak 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı, hakkaniyetli ve doğru bir düzenleme yapamadılar.

Partisinde herkes bedelli

Özgür Özel'in açıklamaları büyük tepki çekerken, partisinden pek çok kişinin bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Büyük çekişmeler ve krizler sonrası kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i Çankaya'dan aday yaptıran Özel'in Güner'in bedelli askerliğine karşı nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

"Terhis olan asker fotoğrafımızı da koyalım"

Bedelli askerlik fotoğraflarının sosyal medya hesabından paylaşan Güner, fotoğrafa “Terhis olan asker fotoğrafımızı da koyalım" notunu düşmüştü.