Özel sektör ısınma yardımından kimler faydalanacak? 1000 TL doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren düzenlemeye göre özel sektör çalışanlarına ısınma yardımı desteği verilecek. Peki özel sektör ısınma yardımından kimler faydalanacak?

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte ısınmak için doğalgaz ve elektrik kullanan pek çok vatandaş, ay sonu gelecek fatura tutarlarını merak etmeye başladı. Devlet, yeni düzenleme ile ihtiyaç sahibi hanelere sağladığı doğalgaz desteğine benzer bir uygulamayı özel sektör içinde uygulamaya koydu. Peki özel sektör ısınma yardımından kimler faydalanacak?

Özel sektör ısınma yardımından kimler yararlanacak?

Önceki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak 1000 TL’ye kadar ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca çalışanın mevcut maaşına ilave olarak ödenmiş olacak. Yapılacak ödemeler, mevcut maaşın üzerine eklenmediği takdirde, işverenler vergi indiriminden faydalanamayacak. Isınma yardımı alabilmek için nereye başvuru yapılması gerektiği merak ediliyor. Yardım için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

Ayrıca çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu tutulmayacak ve bu tamamen isteğe bağlı olacak. Bu sebeple tüm özel sektör çalışanları 1000 TL tutarındaki ısınma ve doğalgaz yardımından yararlanmayacak.

İşverenler tarafından çalışanlara ödenecek olan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan bu ödemeler Gelir Vergisi’nden istisna olmuş olacak.