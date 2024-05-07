Özer Sencar: Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük lider Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, Tele1 canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili, "Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir" ifadelerini kullanınca programın sunucusu itiraz etti. Sencar daha sonra sözlerini bir kez daha tekrarladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 ekranlarında Çiğdem Bayraktar Ör'ün sunumuyla yayınlanan Türkiye'nin Gündemi isimli programda dikkat çeken anlar yaşandı.

Programın konuklarından Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

"Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük lider"

Sencar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelmiş ikinci büyük lider olduğunu söyledi.

Sencar, "Ben tarihçi değilim ama 65 senedir siyaseti takip eden birisiyim. Türkiye'de, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir." ifadelerini kullandı.

Sunucu tepki göstermeye kalktı

O esnada programın sunucusu Bayraktar ifadeleri sonrası Sencar'a itiraz etmeye kalktı.

Bayraktar Sencar'a, "O kadar da değil, aynı cümlede kullanmayalım" yanıtını verdi.

Özer Sencar bir kez daha sözlerini yineledi ve bir kez daha "Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş en büyük liderdir." dedi.