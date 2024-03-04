Yerel seçim kapsamında vatandaşın nabzını yoklamak adına anketler yapılıyor.
Ancak anketler her zaman doğruyu yansıtmıyor.
Özellikle muhalefete yakın olan araştırma şirketlerinin listelerinde, muhalif adaylar ilk sırada servis ediliyor.
Adaylar da buna dayanarak sık sık 'anketlerde öndeyiz' açıklamalarıyla gündem oluyor.
Başkentliler hizmet yetersizliğinden yakınıyor
Seçimde büyük önem taşıyan illerden biri de Ankara.
CHP'nin mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş, yeni dönemde de aday oldu. Ancak Başkentliler, hizmet yetersizliği nedeniyle Yavaş'ın yeniden başkan olmasını istemiyor.
Bu nedenle kentte yapılan anketlerde de Yavaş'ın önde olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor.
Muhalefete yakın anketçiden Yavaş yorumu
Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama da gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.
Muhalefete yakınlığı ile bilinen MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir programda Mansur Yavaş'a ilişkin bir yorumda bulundu.
"Konuşsa berbat olup çıkacak"
Geçtiğimiz eylül ayında Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu olan Sencar, şu ifadeleri kullandı:
"Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşadığım hayat için söylüyorum başarılı değil.
"Vatandaşlarla konuştuğunuz zaman farklı şeyler duyuyorsunuz"
Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Sencar, sözlerine şöyle devam etti:
İstanbul'dakiler de Ekrem Bey için aynı şeyi söylüyor. Bir arkadaşımın misafiriydim. 'Ben İstanbul'da yaşıyorum Ekrem Bey başarılı değil.' diyor. Ölçümlerde başarılı görünüyor. Ama tek tek vatandaşlarla konuştuğunuz zaman farklı şeyler duyuyorsunuz.
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