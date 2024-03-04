Özer Sencar'ın Mansur Yavaş analizi: Ankara'da başarılı değil Araştırma şirketi MetroPOLL'ün kurucusu Özer Sencar, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş için, "Popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak, başarılı değil" yorumunda bulundu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim kapsamında vatandaşın nabzını yoklamak adına anketler yapılıyor.

Ancak anketler her zaman doğruyu yansıtmıyor.

Özellikle muhalefete yakın olan araştırma şirketlerinin listelerinde, muhalif adaylar ilk sırada servis ediliyor.

Adaylar da buna dayanarak sık sık 'anketlerde öndeyiz' açıklamalarıyla gündem oluyor.

Başkentliler hizmet yetersizliğinden yakınıyor

Seçimde büyük önem taşıyan illerden biri de Ankara.

CHP'nin mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş, yeni dönemde de aday oldu. Ancak Başkentliler, hizmet yetersizliği nedeniyle Yavaş'ın yeniden başkan olmasını istemiyor.

Bu nedenle kentte yapılan anketlerde de Yavaş'ın önde olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Muhalefete yakın anketçiden Yavaş yorumu

Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama da gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhalefete yakınlığı ile bilinen MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir programda Mansur Yavaş'a ilişkin bir yorumda bulundu.

"Konuşsa berbat olup çıkacak"

Geçtiğimiz eylül ayında Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu olan Sencar, şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşadığım hayat için söylüyorum başarılı değil.

"Vatandaşlarla konuştuğunuz zaman farklı şeyler duyuyorsunuz"

Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Sencar, sözlerine şöyle devam etti: