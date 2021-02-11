Özgecan Aslan kimdir, ne zaman ve nasıl öldürüldü? Özgecan Aslan'ın katiline ne oldu?

Özgecan Aslan kimdir, ne zaman ve nasıl öldürüldü? Özgecan Aslan'ın katiline ne oldu?

Bindiği minibüsün şoförü tarafından tecavüze uğrayarak katledilen Özgecan Aslan vefatının 6. yılında unutulmadı. Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan olayı nedir, Özgecan ne zaman, nasıl öldürüldü?

Mersin'de Çağ Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gören Özgecan Aslan, henüz 19 yaşındayken vahşice katledildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde evine dönmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel tacize uğrayan ve sonrasında vahşice katledilen Özgecan Aslan tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Özgecan Aslan, aradan 6 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

Vatandaşlar Özgecan Aslan'a nasıl bilgileri araştırmaya başladı. Peki Özgecan Aslan kimdir, nasıl öldü, kim öldürdü?

ÖZGECAN ASLAN KİMDİR?

Aslan, 22 Ekim 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu.Söz konusu üniversitesinde yüzde 50 bursu olarak okuyordu.

Özgecan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan'dır. Ayrıca bir ablası ve bir de erkek kardeşi bulunuyor.

ÖZGECAN ASLAN OLAYI NEDİR?

11 Şubat 2015 tarihinde Özgecan Aslan, okuldan çıktıktan sonra Tarsus'ta arkadaşlarıyla birlikte bir alışveriş merkezindeydi ve eve gitmek üzere arkadaşlarından ayrıldı. Böylelikle şehirlerarası sefer yapan bir minibüse biner.

O andan sonra Aslan'dan haber alamayan ailesi polise ihbarda bulunur. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Özgecan'ı arayan jandarma ekiplerinin, yol soran bir minibüsten şüphelenmesi sonucu olay aydınlanmaya başlamıştır.

Şüpheler üzerine minibüs jandarma tarafından aranır ve araçta kan izlerine rastlanır. Araçtaki kişiler yakalansa da sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında araçta bulunan şapkanın Aslan'a ait olduğu tespit edildi, minibüs yeniden incelemeye alındı. Yeniden sorguya alınan Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Suphi Altındöken ile babası Tarsus'ta kuyumculuk ile ilgilenmiş ancak sonrasında iflas etmeleri üzerine baba ve oğul minibüs şoförü olarak çalışmaya başladı.

Servis güzergahını değiştirdiğini anlayan Özgecan Aslan, şoförle tartıştı ve tecavüz girişiminde bulunan zanlıya biber gazı sıktı. Ancak katil Altındöken, karşı koyan Aslan'ı defalarca bıçakladı, demir çubukla dövdü.

Olayı babası ve arkadaşına anlatan servis şoförü, onların da yardımıyla Özgecan'ın bedenini yakmak istediler. Bu sırada Aslan, tırnakları ile zanlının yüzünü yaraladı, katiller DNA kalıntılarından kurtulmak için ellerini kestiler. Üç kişi olay yerine döndüler ve Özgecan Aslan'ın cesedini ormanda ateşe verdiler.

Genç kızın cansız bedeni 12 Şubat 2015 günü Cinderesi yatağında yüzünün ve vücudunun bir bölümü yanmış halde bulundu.

Özgecan Aslan cinayetinin ortaya çıkması Türkiye çapında olayın ortaya çıktığı gün ve takip eden günlerde öfkeye ve gösterilere yol açmış, binlerce kadın, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etmişti.

ÖZGECAN ASLAN'IN KATİLİNE NE OLDU?

3 Aralık 2015'te gerçekleşen son duruşmada mahkeme, Suphi Altındöken'e "nitelikli cinsel saldırı ve canavarca hisle öldürme", Fatih Gökçe'ye "canavarca his ve nitelikli cinsel saldırıyla kasten öldürme", Necmettin Altındöken'e ise "Canavarca his ve eziyetle kasten öldürme" suçundan, 3 zanlıya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme üç sanığa verdiği bu cezaların yanı sıra, tecavüz ve diğer suçlardan, Suphi Altındöken'e 27 ve arkadaşı Fatih Gökçe'ye 24 yıl hapis cezası daha verdi.

Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016 tarihinde Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden mermi sonucu öldü. Babası Necmettin Altındöken karın boşluğu ve kalçasından yaralandı.

Altındöken'in cenazesi Mersin'de adı açıklanmayan bir mezarlığa defnedildi.