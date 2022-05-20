Özgür Demirtaş'tan 19 Mayıs'ta Atatürk anması

Bir takipçisiyle yaşadığı diyaloğu paylaşan Özgür Demirtaş, 19 Mayıs'ta Atatürk'ü anma, mesajında "Atatürk öldü ölmedi" polemiğine girdi.

Türkiye'de siyasi partiler 2023'te yapılacak seçimler için çalışmalarına devam ediyor.

Millet İttifakı'nda kulislerde, adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler geçerken, ortaya çok sürpriz bir ismin aday olabileceği iddiası atılmıştı.

Bu isim ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını sıkça duyaran ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş...

Atatürk'ü anma mesajı

Geçtiğimiz gün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sanat, siyaset ve ekonomi camiasından Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çok sayıda anma paylaşımı yapıldı.

Bu paylaşımlardan en çok konuşulanlardan ise Özgür Demirtaş'a ait olanıyıdı...

Demirtaş, 19 Mayıs'ı anmak için 2 yıl önce bir takipçisiyle yaşadığı diyaloğu paylaştı.

Takipçisiyle olan diyaloğunu paylaşarak andı

Demirtaş, paylaşımında, "Ülkemin Kurucu ve Ebedi lideri Atatürk’ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

Paylaşımın üzerine bir takipçisi Demirtaş'a, "Hocam, naçizane hatırlatma: Ölü, rahmetle anılır." diyerek cevap verdi.

"Evet ölü öyle anılır"

Takipçisinin yorumunu cevaplayan Demirtaş da, "Evet ölü öyle anılır..." ifadesini kullandı.

Yaşanan bu diyaloğu bir kez daha paylaşan Özgür Demirtaş'ın tweetine çok sayıda yorum yapıldı.

Bu paylaşımın altında birçok kişi Atatürk'ün rahmetle anılmasına karşı çıkarken, Demirtaş'ın Atatürk için "öldü" ifadesi de kınandı.