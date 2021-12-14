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    Özgür Demirtaş, asgari ücret çıkışına açıklık getirdi

    Asgari ücret yükselse de alım gücünün kötü olacağını söyleyen Özgür Demirtaş, Ensonhaber'e çirkin ifadeler kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 23:31
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 23:37
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    Özgür Demirtaş, asgari ücret çıkışına açıklık getirdi

    Türkiye, asgari ücret konusunda verilecek karar için geri sayımda.

    Hükümet, asgari ücrete son yılların en yüksek zammını yapmaya hazırlanıyor.

    Asgari ücretle ilgili ekonomistlerden de farklı yorumlar gelmeye başladı.

    Özgür Demirtaş, asgari ücret çıkışına açıklık getirdi VİDEO

    DEMİRTAŞ'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Konuyla ilgili açıklama yapan Özgür Demirtaş, “Asgari ücret 4 bin TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler.

    Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2 bin TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım." ifadelerini kullandı.

    Demirtaş’ın bu çıkışı tartışmaların fitilini ateşledi.

    Özgür Demirtaş, asgari ücret çıkışına açıklık getirdi #1

    ENSONHABER'İ CANLI YAYINDA YAFTALADI

    CNN Türk’teki tartışma programında da bu sözler masaya yatırıldı.

    Özgür Demirtaş, hakkında yapılan yorumlar üzerine canlı yayına bağlandı ve aslında ne demek istediğini anlattı. Demirtaş, sözlerini açıklarken Ensonhaber hakkında yaftalayıcı ifadeler kullandı.

    Demirtaş açıklamasında, ''Ben diyorum ki asgari ücret 4 bin liranın üzerine çıkacak ama ona rağmen alım gücü daha kötü olacak.

    Ensonhaber diye bir yandaş site benim resmimi koyuyor üstüne de yazdığı şeyi söylüyorum; 'Tencere tavacıların taptığı ekonomist asgari ücret 4 bin liranın üzerine çıkmasın dedi.' Bu tipikçiliktir yahu bu yazıktır. Yurtdışındaki birçok haber kanalını izliyoruz böyle bir şey yok. Bazı sol kesimden yanlış anlayanlar oldu dün onlara anlattım zaten.'' ifadelerine yer verdi.

    Özgür Demirtaş, asgari ücret çıkışına açıklık getirdi #2

    Özgür Demirtaş, asgari ücret çıkışına açıklık getirdi #3

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